Jõgevamaal käis karu hoovis lapsi hirmutamas, peletamisest polnud abi

Eesti Jahimeeste Selts kirjeldas ühismeedias tänast vahejuhtumit: „Pereisa selgitas, et väikesed lapsed (3a ja 5a) on ratastega hoovis, pereema on maja ees ja karu nende vahel. Pereema karjumise peale lonkis karu minema.“

Lõplikult karu sellega eemale peletada ei suudetud - juba ennelõunaks oli ta sama maja hoovis tagasi. „Sain ennelõunaks uue kõne, et karu on tagasi, kondab hoovis hoonete vahel ja aia taga, pereema lastega on kodus, aga ei julge õue minna ja on varjunud abihoonesse. Küsiti, kas ma saaksin vähemalt paar pauku teha, ehk hirmutab see karu minema,“ rääkis juhtunust Palamuse Jahiseltsi tegevjuht Klemens-Augustinus Kasemaa.