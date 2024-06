ARVAMUS | Silma alt ära paigutamine pole lahendus! Elusaid loomapoegi ei peaks poodides müüma

Me ei räägi üldse ühekordsetest kuludest - inimene tuleb ju tööle võtta aastateks. Antud juhul, kus tehtud on 175 miljoni eurone negatiivne lisaeelarve, ei tundu kuidagi võimalik, et keegi järsku suunaks mõne miljoni loomadega seotud probleemide lahendamisse. Pealegi pigistab king koledasti ka tervishoius ja lastekaitses ja omastehoolduses …

Järgmine rahavajadus - inspektorid ja järelevalveametnikud. Ka nemad on ülekoormatud, sest järelevalvet tuleb teostada musttuhande asja üle. Loomade väärkohtlemise üle ei jõuta praegugi normaalselt järelevalvet teostada - ametnike palgad on väikesed ja väga paljud ei soovi seda tööd tehagi. Kui palju tuleks juurde palgata ja koolitada inimesi, kes oleksid pädevad sellist järelevalvet teostama?

Samal ajal on nende samade ministeeriumite samad ametnikud ametis ka kõikide teiste hädavajalike seadusandlike aktide koostamisega, sest iga uus valitsus teeb palju ümberkorraldusi, mida tehaksegi reaalselt terve ametisoleku aja - ja siis tuleb uus valitsus ja tulevad uued vajadused. Lisaks veel normaalne seaduseuuenduse protsess. Tundub, et tuleb juurde hankida ka juriste…

Siit tuleneb ka esimene rahavajadus - hulk inimesi peab töötama välja uue normistiku, uue seaduse sõnastuse. Mõelgem korraks, kui suur on ühe seadusloomejuristi kuupalk - ja kui kaua tal läheb uue normatiivakti sõnastuse paika loksutamiseks aega? Kui palju on vaja pidada erinevatel inimeste ja osapooltega läbirääkimisi, et sõnastused saaksid maksimaalselt head? Kui palju kulub sinna töötunde ja raha?

Esmalt tuleb luua normistik seaduse või määruste näol, et üldse oleks, mille alusel järelevalvet teostada. Praegused regulatsioonid ei taga piisavat alusmaterjali, millest inspektor saaks lähtuda, et järelevalve oleks tõhus ja loomade heaolu arvestav.

Väidan, et termin „ajutine“ ei aita meil küll kuidagi loomade heaolu nimel võidelda. Kas ei ole keegi kunagi kuskil öelnud, et ajutised asjad on veel need kõige püsivamad? Loomadel peab olema hea olla täna, homme, ülehomme. Ja sama hea ka aasta pärast. Ajutine ebamugavus ei ole midagi sellist, mida loomale kuidagigi põhjendada saaks – tema elab siin ja praegu. Ja halb olla on tal kah siin ja praegu. Liiati kui kõik, mida see loomake üleüldse peale sündimist mäletab, võib olla kitsas puur või akvaarium poeruumides.

Võiks ju lausa öelda, et ametnikudki töötavad ajutiselt riigi heaks ja riigikogu liikmed on ametis ajutiselt. Valitsus on ka täiesti ajutine kamp tegelasi, kes vahepeal ajaviiteks ühtteist riigi ja rahva jaoks korda seada üritavad.

Kas looma jaoks, kelle eluiga on üleüldse vaid kaks aastat, on kolmekuuline kaupluses viibimine piisavalt ajutine? Või kui ta näiteks selle kolme kuu jooksul ära sureb, kas siis viibis ta ikkagi poes puuris väga ajutiselt?

Filosofeerigem ehk hakatuseks teemal: mis tähendab ajutiselt? Kui pikk aeg on „ajutine“? Oleneb jällegi ju aja tõlgendamise soovist, aeg on meil ju üldse selline kokkuleppeline suurus, mida igaüks tunnetab erinevalt.

Nii kaua, kui mina üldse mäletan, on loomakaitsjad pidevalt moel või teisel püüdnud riigikogu ja valitsuse tähelepanu juhtida vajadusele neid nõudeid ning neid ka kaasajastada. Kasvõi koerte ketispidamine. Pole kuigi kaugele jõutud väga paljude aastate jooksul. Ja siinkohal me räägime koertest, kes isegi ametnike jaoks on natuke suuremad sõbrad kui närilised või piimalehm. Kuidas nüüd järsku hamstrite heaolu kaupluseruumides võiks olla kuidagi prioriteetsem? Ja kas see mitte ei hakka siis ka seda kurikuulsat ettevõtlusvabadust piirama, kui rotil see elukene natuke liiga mugavaks muuta tuleks…

Analüüs – milline veetlev ja hullutav sõna! Sellega saab kohe palju ära teha. Ja analüüsida saab kaua ja põhjalikult. Ja jõuda välja eikuhugi. Ja mis peamine – analüüsimine nõuab aega ja raha ja inimesi! (see on siin juba ma-ei-tea-mitmes-rahavajaduse koht)

Neljas ettepanek - täiendada nõudeid selliselt, et kaupluses peetavad loomad ei puutuks külastajatega kokku. Kaupluses oleksid külastajatele näha vaid loomade fotod või videod, loomad ise asuksid kõrvalruumides.

Ettepanek panna loomad poes tahatuppa peitu - kus enne on nähtud, et see muudaks midagi paremaks? Puuetega inimesed olid kunagi nõukogude ajal justkui peidus, neid polnud olemaski. Siis polnud vaja nendega ka eriti muidugi tegeleda…

Kui loomad viia kaupluse tagaruumi, siis on erakordselt suur tõenäosus, et nad ei näe kuude kaupa päikesevalgust, ei saa hoolitsust, ei saa värsket õhku hingata jne. Võibolla polegi külastajate poolt loomade „häirimine“ sugugi nii suur probleem, kui see uus probleem, mida me loomade peitmisega tekitaksime?

Tagatoa-variandiga kaob ära võimalus, et keegi juhuslik mööduja saaks märgata, kui midagi näib loomaga valesti olevat. Samuti ei ole loomad siis ka poetöötaja pilgu all, kes kasvõi silmanurgastki neid päevad läbi näeks. Taharuumi tuleb ikka spetsiaalselt minna. Ja siis tuleb veel märgata ka. Kas hakkame siis kehtestama nõudeid nagu need on intensiivpõllumajanduses – et tuleb kontrollida looma tervist iga 8 tunni tagant? Ja kehtestame erinevatele liikidele hulga erinevaid kontrollmeetmeid või nii-öelda checklisti, et mida tuleb poemüüjal kontrollida? Ja kas üldse suudab teenindaja seda kontrolli läbi viia – äkki peaks olema selleks veterinaar?

Üks suur probleem poes müüdavate lemmikute puhul on ka asjaolu, et loomapojad eemaldatakse emadest liialt vara. Kuidas lahendab elukate tahatuppa panek ära selle probleemi? Ja kuidas see „silma alt ära“ tagab, et linnud saaksid piisavalt lennata, et küülikud saaks puurist välja ja vabalt hüpata? Tagaruumis ei ole ju müstiline paradiisiaed, et teed ukse lahti ja haljal aasal kepsutavad kõik rõõmsalt päikeseloojangusse… Vastupidi - tagatoas toimuvad enamasti palju koledamad asjad kui eespool.