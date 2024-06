Kes tegi? Eksootiline loom leiti ülikooli pargist surnuna, haruldaste lemmikute hülgamised sagenevad

Eelmisel nädalal laekus seltsile teade ühelt juhuslikult möödujalt, kes oli ülikooli territooriumil pargipingil jalga puhanud, kui ühtäkki märkas pingi taga lebamas üht eksootilist looma. Suhteliselt kiiresti sai teataja aru, et loom on surnud ning andis temast teada loomakaitse seltsile.

Seltsi teatel on tegu varaaniga , kes ilmselgelt ei ole vabasse loodusesse sattunud omal algatusel. „Me ei tea miks see eksootiline loom sellisel viisil Tallinna tehnikaülikooli territooriumile jõudis, kuid vast iga loomast hooliv loomapidaja ei jätaks oma sõpra kuskile vedelema, ka mitte juba surnud sõpra,“ tõdes selts sotsiaalmeedias ja palus infot kõigilt, kes teavad, kellele loom võis kuuluda. ELSi infoliin: 526 7117, info@loomakaitse.ee , neile võib kirjutada ka sotsiaalmeedias.

Loomakaitse seltsini jõuab igal aastal sadakond juhtumit, mis on seotud just eksootiliste lemmikloomadega. „Kahjuks on eksootiliste loomade hülgamine ja hulkumine muutunud järjest tavalisemaks,“ nentis seltsi turundus- ja kommunikatsioonijuht Geit Karurahu. „Eksootiliste loomade pidamisega tekivad sageli probleemid just seetõttu, et inimesed ei tunne neid loomi piisavalt hästi. Liigile sobiva keskkonna pakkumine on reeglina äärmiselt keeruline ja nõuab palju tähelepanu.“