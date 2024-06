TAHAKS KOJU | Moekas ja stiilne Oliver on valmis silmarõõmuks hakkama

Oliver on kena süsimusta mõnuspehme kasukaga noorhärra, kellel on moekas ja stiilne valge kaelaehe iga imetleja silma rõõmustamas.

Ta on veel pisut häbelik noor kass , kedagi päris lähedale endale ei lase ja paide vastuvõtmist peab veel ka harjutama. Aga ta on püüdlik ja uudishimulik ning iga päevaga aina julgemaks muutunud. Kui algul püsis Oliver rohkem peidus ja hoidis omaette, siis nüüd liigub järjest rohkem ringi ja tunneb ennast palju vabamalt.

Pole midagi imestada, et 4-kuusena tänavalt varjupaika sattunud kassike on õppinud olema ettevaatlik ja alalhoidlik. Oliver on visa ja sitke ning teda ootab ilus elu.

Maiustega on võimalik teda suhtlema meelitada, need talle maitsevad nagu igale korralikule kassile. Muidugi meeldiks talle neid maiuseid saada aga oma inimestelt oma päriskodus. Ja nii ta siis mõtiskleb ja uneleb, et kes need küll võiksid olla ja millal nad talle järele tulevad.