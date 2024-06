Kas ta ikka jõuab tervena koju? Koerahoiu kehvad standardid seavad ohtu nii kahe- kui ka neljajalgsed

Foorumeist leiab veel teisigi murelikuks tegevaid näiteid: mõni omanik on oma koera hoiust tagasi saanud räpase, ilase või isutuna. Vahel ei anta tagasi koerale kuulunud esemeid. Koera hoida andmisest võib heauskse koeraomaniku jaoks kujuneda täielik loterii, seda enam et koerale põhjustavad võõras koht ja omanikust eemal viibimine stressi. Ilmselt just sel põhjusel lubatakse võõras koerahoidja ka oma isiklikku koju, ent stressis loom võib käituda sedavõrd ootamatult, et muutub ohtlikuks ka teda hooldavale inimesele, eriti kui too on asjatundmatu.