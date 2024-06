Väriseb, näeb välja nagu õhupall ja lõhnab pahasti: kuidas ära tunda abivajavat siili?

Päevasel ajal aktiivselt ringi liikuv siil võib olla sööki ja vett otsiv siiliema. Tal on turvalisem jätta pojad üksinda pessa päevasel ajal, mil ei liigu ringi röövloomad ning poegadel on üksinda olles soojem.

• Aktiivne, kuid tema ümber tiirutavad kärbsed, tal võib olla küljes ka halb lõhn ja peal valge pudi – sellisel juhul on siilil kusagil haavad (okaste vahel, kõhu all).

• Liigub, kuid okaste vahel ja peal, eriti näo piirkonnas karvade sees, on valge puru – need on kärbsemunad ning see tähendab, et siil on juba väljas lamanud ning liigub viimaseid jõuraase kokku võttes.