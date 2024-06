Lapsed, siin saate jänkule pai teha, aga seal proovida, kuidas ta liha maitseb! Kas massiüritustel loomade näitamine on kohane?

„Osad lapsed jooksid loomade eest, jänesed tardusid paigale, kaasavõetud koerad hirmutasid aediku taga linde, hobused olid sunnitud läbi rahvamassi enda seljas kandma lapsi,“ kirjeldas üks pealtnägija möödunud nädalal Grillfestil nähtut. „Kas selline tegevus ei tekita arusaama, et loom on kõigest asi ja meelelahutuselement?“

MTÜ Loomuseni jõudis video, kus väike poiss Grillfestil küülikut sülle tirib ja ta peaaegu käest pillab. Kati Sulp küülikute varjupaika pidavast MTÜst Rõõmsad Hüpped ütleb, et küülikute jaoks on väntsutamine iseäranis ohtlik, kuna rabeledes võivad nad end raskelt vigastada. „Laste reaktsioon süles rabelevale küülikule on tavaliselt haaret tugevdada ja nii võivad murduda nende luud. Kõrgelt maha hüpates võib murduda mõni käpp,“ toob ta näite.