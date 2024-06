Usin kobras ehitas ohtlikust lõhkekehast tammi ja pani demineerijad tööle

Demineerijad tegid kindlaks, et tegu oli sõjaaegse miinipilduja miiniga ja lõhkekeha hävitati kohapeal. Tööde teostamise ajal oli tulnud kobras korraks lammutatud tammi juurde uudistama, mida inimesed tammi juures teevad.

„Kobras on usin loom, kes tassib oma tammi sisse kõiksugu raskeid materjale, ka maakive, et ehitis võimalikult tugev oleks. Sel korral leidis kobras miini ja vedas selle oma tammi sisse,“ selgitas leidu kopratammist Päästeameti demineerimiskeskuse Ida-Eesti pommigrupi peademineerija Rasmus Rooden, kes vabal ajal tegeleb jahindusega.

Kahtlase eseme leidmisel metsast, pööningult või veekogust tuleb teavitada hädaabinumbril 112. Hädaabinumbril tuleks helistada isegi lõhkekeha kahtluse korral. Demineerijad paluvad leitud eset mitte puudutada ega liigutada. Mida roostesem ja kehvemas seisukorras lõhkekeha on, seda suuremat ohtu see inimesele kujutab. Pealtnäha ohutu lõhkekeha võib liigutamisel plahvatada, tuues kaasa traagilised tagajärjed. Leiu asukoht tuleks märgistada. Võimalusel tuleks demineerijad ära oodata, hoiatada läheduses viibivaid inimesi ja mitte laskma teisi lähedusse. Lõhkekehale tulevad järele demineerijad, toimetavad selle ohutusse kohta ja teevad kahjutuks. Olenevalt lõhkekeha seisukorrast ja asukohast võidakse see kahjutuks teha ka sündmuskohal.