Mitte abi, vaid karuteene! Seadus keelab linnupoja adopteerimise

-See on seadusega keelatud.

-Igal linnuliigil on oma kindel menüü. Tihti arvatakse ekslikult, et kõik linnud söövad seemneid või vihmausse . Kahjuks ei ole olemas universaalset menüüd, mis sobiks kõikidele linnuliikidele. Vale toit põhjustab toitainete defitsiiti, väärarenguid ja võib olla linnule saatuslik.

-Linnupoja kasvatamise ainueesmärk on tema taasvabastamine loodusesse. Ühing on palju näinud seda, et kogenematu linnupoja kasuvanem kipub lindu nunnutama ega raatsigi teda lõpuks loodusesse tagasi lasta. Paraku tuleb seda teha.