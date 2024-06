Kas saad aidata? Mitme tervisemurega Rotu taastub operatsioonist vaevaliselt

Rotu on päris hästi vastu pidanud - seda vaatamata oma neerupuudulikkusele. Kuid kahjuks läks tema hammaste seisund nii hulluks, et enam sellest mööda vaadata ei saanud ning Rotu vajas hammaste eemaldust.

Vabatahtlikud teadsid, et see on neerupuudulikkusega suur risk ja ehkki pealtnäha tundus, et see suuri tüsistusi ei andnud, on operatsioonist taastumine olnud pigem keeruline. Põsele tekkis abstsess, mis avanes, hiljem tekkis ka pärakupauna abstsess, mis omakorda avanes.

Nädalavahetusel keeldus kass söögist, põletikunäitaja lõi utoopiliselt kõrgeks, mistõttu käis ööpäevaringses kliinikus esmaabi saamas ja oli nüüd lisaks kaks päeva Pesaleidja loomakliinikus jälgimise ja tilguti all.

Tehti ka korduvad vereproovid, et näha neerude seisundit. Nädala pärast ootab ees kordusvereproov, et teada saada, mis seisus neerud on. Kui seisund on muutusteta, on veterinaar hinnanud prognoosi lootusetuks.

Kuid hetkel vabatahtlikud alla ei anna ja võitlevad armsa Rotu elu nimel edasi. Tema võitlus on hetkel läinud Pesaleidjale maksma 404,21 eurot ning see on neile väga suur summa. MTÜ loodab südamest, et saate armsat Rotut pisut aidata.

Ühekordset annetust on võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 9025 - kõne hind 25 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR

900 0905 - kõne hind 5 EUR

NB! Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!

Samuti saab annetust teha Pesaleidja MTÜ kontodele:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

Selgitusse kirjuta palun „ROTU“!