Valga varjupaiga sulgemine pahandab kohalikke loomasõpru, rahvas algatas petitsiooni

Ligi 2000 inimest on tänaseks alla kirjutanud petitsioonile Toetame Valgas loomade varjupaiga säilitamist. Neid häirib, et Valga vallavalitsus üritab kodutute loomade arvelt kokku hoida ja asetab loomad kolimisega stressiolukorda.

„Meie leiame, et hulkuvate loomade viimine teise maakonda ei ole loomade heaolu arvesse võttes absoluutselt mõistlik ning igas maakonnas peaks olema kohalik varjupaik,“ lausus Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa. „Teise maakonda transportimine oleks loomade jaoks meeletu stress ja lisaks vähendaks see võimalust, et omanik oma looma leiaks.“