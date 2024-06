Lendorava seirega tuvastati riigimetsas 22 uut leiukohta

RMK teeb lendorava seiret mitmel tasandil. „Igal kevadel vaatame üle levivõrgustiku, mis koosneb senistest leiukohtadest ja neid ühendavatest liikumiskoridoridest. Viimaste puhul jälgime, et seal oleks järjepidevalt kasvamas üle 12 meetri kõrgune mets. Neis paigus, kus leiukohtade vahe jääb väga kaugeks, planeerime ise vahele lendorava peatuspaiga. Tegemist on lendoravale sobiva elupaigaga, kus pole seni aga temast märke leitud,“ selgitas RMK elurikkuse ja seire spetsialist Margus Pensa.

Sel aastal tehti seiret 15 lendorava peatuspaigal ja neist ühelt leiti lendorava jälgi. „See ongi üsna tavaline, et igal aastal me ühel kuni kahel peatuspaigal päriselt ka lendorava viibimise tuvastame,“ märkis Pensa.

Margus Pensa sõnul on iga-aastane pisike leiukohtade kasv rõõmustav. „Kuid veel suurema kindluse lendorava käekäigu paranemisest annaks tema levikuala kasv. Seetõttu on oluline tagada lendoravale sobivad liikumistingimused potentsiaalsete elupaikade vahel, mille kavandamine toetub meie iga-aastaste seirete andmetele.“

Lendoravate liikumiskoridoride rajamine on osa Eesti-Soome ühisprojekti Flying Squirrel LIFE tegevustest, mille põhieesmärk on parandada elupaikade sidusust ja seeläbi ka lendorava seisundit nii Eestis kui Soomes. RMK on projekti üks partneritest.