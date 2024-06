Eksootiline reisija: loomaaia Tiigrioru kolmas tiiger saabus Tallinna laeva pardal

„Mõistagi tekitab sellise erilise reisija ülevedu natuke elevust ja õhinat, ning see on teistmoodi kogemus, kuigi laiemas plaanis on laevameeskonna jaoks ikkagi tegemist ühe spetsiaalselt ettevalmistatud nö kaubaühiku üleveoga,“ muheles Megastari kapten Urmas Mets. „Suuremaid loomi transpordime me vastavalt ettevalmistatud treilerites ja selleks kohandatud kaubaveoühikutes-haagistes, ennekõike tähendab see laeva jaoks, et peame paigutama selle kaubaühiku vastavalt omaniku soovidele ja tagama looma jälgimiseks ning looma eest hoolitsemiseks reisi ajal vajalikud tingimused. Meil oli hea meel anda oma panus ja tagada tiiger Ohanale ja tema saatjatele kõik vajalikud tingimused, et merereis mööduks meie eksootilisele reisijale, nagu ka kõikidele teistele meie headele reisijatele sellel väljumisel, võimalikult sujuvalt, turvaliselt ja ohutult,“ ütles kapten Mets.