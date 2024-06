Et käpad jääksid terveks: loomaarstid selgitavad, kuidas teada, kas maapind on lemmiku jaoks liiga kuum

Kuigi koera käpapadjad tunduvad paksemad ja vastupidavad, on oluline meeles pidada, et need on siiski nahast ja võivad olla sama tundlikud kui teie jalalaba.

Parim viis teada saada, kas pinnas on teie koera jaoks liiga kuum, on asetada käeselg vastu maad seitsmeks sekundiks. Kui see on teie käe jaoks liiga valus, on see liiga valus teie koera käppadele.