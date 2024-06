Mitmekümnekesi omapäi korteris väljaheidete sees: võõrandatud kassid vajavad arstiabi

„Saabumise hetkel olid kassid ärevad ja kartlikud, kuid aja möödudes on nad tasapisi uue koha ning meie inimestega harjunud. Kasside nahka katsid haavad ja kärnad ning pea kõigil neist on hambaprobleemid, millele ei ole õigeaegselt tähelepanu pööratud. Üks kassidest suri paraku südamerikke tõttu. Mõned kassid olid ka tiined ning poegisid meie hoole all. Koos poegadega on päästetud kasse kokku 35. Rõõmus uudis on see, et kassipoegadele ja viiele täiskasvanud kassile oleme juba uued head omanikud leidnud,“ sõnas Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa.