ILSE BLOGI | Terve elu jooksis paari sekundiga silme eest läbi! Kuidas madu taksi ujumishooaja avas

Ujumiskohti, kus koer ilma rihmata vette lasta, võib Tallinna ümbruses vist ühe käe sõrmedel üles lugeda. Ametlikud rannad on kõik koeravabad ja kui silt koera ujutamist ei keelagi, on soojade ilmade korral raske löögile pääseda ka seetõttu, et üritajaid on teisigi. Kas ja kuidas neil omavahel klapp tekib, on juba iseküsimus. Seega on koera ujumiskoha hind võrreldav hea seenekoha omaga.

Meie käime seetõttu päris sageli Nelijärvel, ühitamaks enda ja koera ujumisvajadust. Pealegi on Ilsel seal isiklik peenar, mis möödunud aasta sügisel unarusse jäi ja sel kevadel uuesti üle vaatamist vajas. Taksi meelehärmiks ajame selle siiski pärast iga kord kinni. Aga üldiselt oleme seni äpardusteta hakkama saanud - ruumi jagub ja rohkema rahva korral saab end natuke eemale istutada, sest õnneks on Ilse selline takjakoer, et pererahvast eemale võõrastega suhtlema ei kipu. Isegi üks konn õnnestus üle suudelda, ehkki suuremat printsi temast ei olnud.

Ühel palaval nädalavahetusel otsustasime aga Harku rabas asuva Rõngasjärve kasuks. Tom viis meid autoga kohale ja leidsime isegi üsna privaatse kaldaribakese, kus mina päevitada ja taks taksiasju ajada sai. Taksiasjadel üldiselt eriti silma peal hoidma ei pea - las tuhnib ja ladistab roostikus, see on ta lemmikhobi. See, et koer ühel hetkel kahtlaselt hüppama hakkab, ei tekitanud esmapilgul samuti erilist ärevust - ju märkas mõnda putukat või lindu, tavaliselt ta hüppamisega piirdubki.

Kui must kogu mõne meetri kauguselt võsastikust järve siugles, sain aru, et nüüd on hilja. Nüüd ma ei saa enam mitte midagi teha! Jahiärevuses koer „tule siiale!“ ei allu. Ja kui see on rästik, siis... Siin ma nüüd olen keset metsa, ilma autota! Olin just ise avaldanud loo sellest, kuidas hammustada saanud koera liigutada ei tohi.

Koerajumal paraku halastas, Ilse tuli tagasi minu juurde ja jätkas päevitamist, nagu poleks midagi juhtunud. Hiljem nägime madu mööda ujumas, pea elegantselt püsti. Huh, õnneks oli nastik!