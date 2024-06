Hoolimatu omanik jäi ilma rohkem kui poolesajast loomast

PTA Ida regiooni juhtivspetsialisti Kaja Vainula sõnul said nad Rakvere linnalt info halvas seisus koerte kohta. „Kontrollkäigu ajal selgus, et majapidamises peetakse peale koerte veel kasse, küülikuid, merisigu, eksootilisi linde (seitset papagoid ja ühte lembelindu) ning tuhkrut,“ sõnab Vainula, lisades, et samal õhtul võttis amet üheksa koera, 17 kassi, nelja merisea, 13 küüliku, ühe tuhkru ning kaheksa linnu pidamise üle.