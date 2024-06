Ülekuumenemine, sinivetikad, rästikud: kuidas kaitsta oma lemmiklooma suviste ohtude eest ja mida teha esmaabina?

Kuidas saavad loomakliinikud ja veterinaararstid aidata lemmikloomaomanikel valmistuda suvisteks ohtudeks?

Kõige tähtsam on see, et loomaomanik omaks õiget infot erinevate olukordade, ohtude, haiguste, mittesöödavate ainete kohta. Kui kaheldakse loetud/kuuldud infos, siis saab alati pöörduda loomaarsti poole. Ohte on kahjuks palju ja kõike ennetada pole võimalik, kuid kindlasti aitavad teatud ohte ennetada regulaarsed vaktsineerimised ja parasiiditõrjed, mida peaks iga loomaomanik profülaktiliselt tegema. Oluline on ka jälgida, et looma vaktsiinid oleksid kehtivad (vaktsineerimisaeg ei sõltu aastaajast), ning kontrollida, kas teie lemmik on kiibitud ning kiip registreeritud, juhuks kui loom peaks kogemata kaotsi minema. Lisaks tuleb arvestada erinevate looduses olevate ohtudega (rästik, sinivetikas, ülekuumenemine jne), kui planeerite reisimist ja matkamist koos oma lemmikuga.

Kuuma ilmaga vajab lemmik erilist kaitset

Suvi on käes ja soojakraadid on vahelduva eduga roninud juba ka 30 pügalani. Selline kuumus võib olla loomadele raske, eriti just pikakarvalistele isenditele. Kuidas kaitsta oma lemmikut, kui ilm on väga kuum?

Vältige lemmikuga jalutamist päeva kõige kuumematel tundidel ning planeerige välitegevused päeva jahedamasse aega. Õues peaks loomal olema võimalus varjuda. Ka siseruum peaks olema hästi ventileeritud. Võimalusel jahutage ruumi konditsioneeri või ventilaatori abil.

Veenduge, et teie lemmik tarbiks piisavas koguses vett. Värske jahe vesi peab olema iga hetk kergesti kättesaadav. Ka väljas tuleb tagada lemmikule juurdepääs veele. Selleks saab kasutada avalikku joogiveekraani või kaasaskantavat joogipudelit. Kuuma ilmaga pakub jahutavat leevendust jääkuubikute lisamine joogiveele. Vajadusel võib joomist hõlbustada, pakkudes nn maitsestatud vett (nt maitsestamata liha keetmisel saadud puljong) või kasutades erilist purskkaevu.