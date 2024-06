Käpast kinni ja arstile! Olaf ja Heleene on hädas sarnaste tervisemuredega

Olaf ja Heleene ei ole tulnud ühest ja samast kohast.

Olaf jõudis Pesaleidjani enne ja ehkki nad olid kursis, et tal on mingi vana vigastus, siis saadi ekslikult info, et tegu on nn randmepiirkonnaga. Sealt röntgen miskit ei näidanud ning katsumise tulemusega ei selgunud ka, et murekoht mujal võiks olla. Nüüd aga on näha, et Olaf lonkab hoopis haiget käppa õlast ja seega on mure suurem kui arvata võis. Mure võib olla ka lahendatav, kuid seda ei tea enne, kui Olaf saab ortopeedile.

Heleene pole Pesaleidjas olnud väga kaua. Padumetsiku kiisuna ei näidanud ta üldse välja valu ega liikunud piisavalt, et vabatahtlikud näeksid, mis käppadega toimub. Vabapidamistoas on tema liikumist näha ja üht käppa hoiab ta nagu S-tähte kõverana. Ka see vajab paraku ortopeedi poolt ülevaatust, et selguks, mis seisus see käpp on ja kas teda on võimalik sellega kuidagi aidata..

Uuel nädalal on ees ootamas visiidid ja koos röntgenpiltidega saab nende maksumus kokku olema 120-140 eurot. Kahjuks on see annetustel põhineva MTÜ jaoks vägagi suur summa ning nii paluvad Olaf ja Heleene heade inimeste abi.

Ühekordset annetust on võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 9025 - kõne hind 25 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR

900 0905 - kõne hind 5 EUR

NB! Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!

Samuti saab annetust teha Pesaleidja MTÜ kontodele:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

Selgitusse kirjuta palun „KÄPAD“!