Tallinna koolilapsed omandasid lemmikloomapidamise oskusi

„Laste koolitamine on meie ennetustöö üks kesksemaid aspekte. Usume, et loomade austamise ja nendega suhtlemise õpetamine peaks olema osa kooliprogrammist. Ainult nii saame liikuda ühiskonnana suunas, kus loomade väärkohtlemine teadmatusest väheneb. On igati tänuväärne, et Tallinna linn peab loomi käsitlevate loengute korraldamist koolides oluliseks,“ kommenteeris ELSi juhatuse liige Geit Karurahu.