ARVAMUS | Tiit Maran: majanduslikke kaalutlusi ei saa seada ettepoole puurikanade heaolust, selle keelab ka seadus

Riigikogu maaelukomisjon tegi möödunud nädalal Regionaal- ja põllumajandusministeeriumile ettepaneku uurida süvitsi kanade puurivabale pidamisele ülemineku mõjusid. See on suur samm edasi, parandamaks praegu ebanormaalsetes tingimustes peetavate lindude elu. Samas tuleb silmas pidada kaht olulist tegurit - tõhusat järelevalvet ja puurivabadusele üleminekuperioodi pikkust, et kanade kannatused lõpmatuseni ei veniks, kirjutab riigikogu liige Tiit Maran.