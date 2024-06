TAHAKS KOJU | Armastav Täpi saadab seltsilisi rahumeelse ja rõõmsa pilguga

Täpi on keskmist kasvu, saleda kehaehitusega emane koerake, kes sattus varjupaika maikuus. See kena koeratüdruk on harjunud jagama oma tähelepanu ja hellust kõigi heatahtlike inimestega.

Täpi hoolib endale armsaks saanud inimeste tähelepanust lausa nii väga, et üksiolemine on tema jaoks vaat et kõige raskem. Seepärast saab Täpi meil siin varjupaigas lisaks jalutuskäikudele ka üldruumides koos varjupaiga inimestega aega veeta. Tänutäheks saadab meid Täpi rahulolev ja rõõmus pilk. Tema liigutused siseruumides on hääletud ning ta naudib väga puhkehetki oma pesas.

Täpi on harjunud linnameluga, teda ei häiri ka suurt müra tegevad liiklusvahendid, jalgrattad jms, mis võivad mõnes koeras ärevust tekitada. Peaasi, et usaldusväärne inimene on temaga koos, ning jalutusrihm on piisavalt pikk, et saaks hoolega ümbruskonda nuuskida.

Täpi vajab oma ellu hädasti päris oma inimest, kellele oma armastust jagada, ning kellega koos turvaliselt läbi elu seigelda.

Kui soovid Täpiga Varjupaikade MTÜ Saaremaa varjupaigas tutvuda, siis täida esmalt sooviavaldus koera profiilil vajutades „Paku kodu“.