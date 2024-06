Olge kena inimene, ärge rohkem pekske! Loomad jäetakse omanikele alles ka pärast korduvaid vägivallatsemisi

„Meie poole pöördunud, sündmust pealt näinud isik nõustus nähtut koos mitme teise pealtnägijaga ka tunnistama. Ta avaldas, et koera peksmine pole esmakordne ning kuuldavasti on mees sellega ümbruskonna elanikele jäänud silma ka varasemalt. Koera peksmine on oluline loomakaitseseaduse rikkumine ning looma tervis ja elu on sellise loomapidaja juures ohus,“ tõdes Eestimaa loomakaitse liidu lõuna piirkonna juht Kristi Metsa, kelle sõnul pöördus liit kohe nii politsei kui Põllumajandus- ja toiduameti poole. Neil kahel organil on ainsana seaduslik õigus juhtunusse sekkuda.