Aed, grill ja koduloom: kuidas oma lemmiku tervisele suvisel ajal mitte karuteenet teha?

Aias on ohte, mis võivad lemmiklooma kahjustada – me ei räägi ainult mürkidest ja väetistest, vaid ka aiapidudest, kus loomale võidakse anda söögiks midagi, mis tekitab vaevusi. Grillihooaeg on juba ammu käes ja peagi saabub jaanipäev, kus pea igas aias süüdatakse grill. Paljud jagavad oma grill-liha koduloomadega mõtlemata, et see võib lemmikule kahjulik olla. Selgitusi, kuidas kaitsta lemmikuid aia ohtude eest, millist liha tohib koduloomadele anda ja kuidas on lood kontidega, jagab dr Marleen Emilie Vilderson NordicVet Loomakliinikust. Lisaks annab loomaarst nõu lemmiku koduse apteegi komplekteerimiseks.