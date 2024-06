Tiiger Pootsman taastub eile tehtud anesteesiast, kuid Tiigriorus saab juba jalutada

Tiigrioru ehitustööd on nüüdseks lõppenud ning sel nädalal avati ala külastajatele jalutamiseks. Kogu ekspositsioon on veel valmimisel ning loomad on harjumas oma uue elukeskkonnaga. Juuni alguses Tallinna saabunud amuuri tiigrid Pootsman, Danuta ja Ohana peavad läbima esmalt kuu aega kestva karantiini ning neid on lootust nägema hakata loomaaias alates juuli keskpaigast.

Eelkõige on Tiigrioru rajamisel lähtutud loomadele heaolu tagamisest, kuid ühtlasi ka külastajatele elamusi pakkuva keskkonna loomisest. Tallinna loomaaia direktor Kaupo Heinma tunneb vastvalminud objektist rõõmu: „Tiigrioru valmimist ning Pootsmani saabumist on oodanud loomaaia külastajad juba pikka aega. Nüüd oleme jõudnud ehitusega lõpusirgele ning valminud on loomaaia esimene väliekspositsioon, milles on omavahel tervikuks seotud loomadele loodud parimad heaolu tingimused ning võimalikult looduslik elukeskkond. Samuti on Tiigriorgust kujundatud külastajatele positiivseid emotsioone esile kutsuv piirkond, kus õppida tundma amuuri tiigrit, kui ohustatud liiki ning veeta meeldivalt aega pere seltsis. Nagu loomaaedki, on ka Tiigriorg veel pidevas arengus, et muutuda nii loomadele kui ka külastajatele veelgi paremaks.“