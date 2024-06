ARVAMUS | Heiki Valner: nimekaid loomi, kes aastal 2024 telesse oma muret kurtma läheksid, pole olemas

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumil valmis hiljuti loomakaitseseaduse väljatöötamiskavatsus, millest lähtuvalt hakatakse tulevikus keelustama koerte ketis pidamist, steriliseerima ja kastreerima kodukasse, et need kontrollimatult ei paljuneks, ning pannakse piir zoofiiliale. Sarnaste ettepanekutega tuli mitu aastat tagasi välja rahvaalgatus #aitab. Selle eestvedaja Heiki Valner arutleb, miks loomakaitsjate senised ettepanekud prügikasti on lennanud.