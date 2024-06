Ohtliku haiguse kõrghooaeg jõudis kätte, haigestumistest tuleb kohe teatada

• Järgi söödale ja allapanule kehtestatud nõudeid: haljassööta ei tohi ettevõtte territooriumile tuua, sigade söötmiseks mõeldud sööt peab olema vähemalt 30 päeva (või on kuumtöödeldud väljaspool seakasvatuse ettevõtte territooriumit) ja allapanu 90 päeva hoiustaud nii et oleks välistatud sööda saastumine SAK haigustekitajaga.

Põllumajandus- ja toiduamet viib endiselt läbi kodusigade ja metssigade SAKi seiret, mis on vajalik haiguse varajaseks avastamiseks ning sigade ja sealihatoodete piiranguteta liikumiseks. Kõikidest seakasvatustest peab igal nädalal võtma vähemalt kahe surnud sea proovid SAKile. Haiguse leviku seireks metssigade hulgas uuritakse SAKile kõik surnuna leitud metssead ning pisteliselt ka kütitud metssead. Mai lõpu seisuga on PTA uurinud kokku 2788 metssiga ja 2555 kodusiga (nendest 1434 surnud siga).

Aastatel 2015–2017, 2021 ning 2023 Eesti seakasvatust laastanud sigade Aafrika katku (SAK) puhangud on olnud just suvekuudel juunist septembrini. Kokku on haiguse tõttu hukkunud või hukatud 30 taudikoldes pea 55 000 siga, taudipuhangutega seotud majanduslik kahju on üle 11 miljoni.