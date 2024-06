Bensiinijaama maskoti õnnetu lõpp: jaanimeeleolus naine sõitis Kustist lapse nähes meelega üle

Kusti võeti varjupaigast kümme aastat tagasi ja küllap sinnagi sattus ta ust meeletu priiuseiha ja suhtlemisvajaduse pärast. Pea 14-aastane kassitaat oli küll juba ühest silmast pime, aga ega see tühiasi rahvaga kohtumas käimast seganud. Muid tervisehädasid Kustil polnud ja tegemist oli nii särtsaka kiisuga, et ta jättis poole noorema mulje.

„Tänane kaunis Jaanipäev päädis ebameeldiva lõpuga. Olime perega teel koju ning tegime viimase peatuse Turba Olerexi tanklas, kus otse ukse ees peesitas ilus must kiisu. Tegime sõbralikule kiisule hüvastijätuks pai ning asutasime end minema. Hetk enne oli tankla ukse ette parkinud hall Chrysler , roolis tumedate pikemate juuste ning valge T-särgiga nooremapoolne naine. Kui inimesed olid ukse eest lahkunud, siis sõitis see noor naine otse kassist üle ja võimatu oli kassi mitte märgata ning jäi eemal seisma.

Minu kaaslane läks ja koputas juhi aknale ning küsis, et kas juht teab, et ajas kassi alla? Selle peale nähvas naisterahvast autojuht, et „Jah, ma tean!“ Tagantpoolt hõigati veel, et „mis see sinu asi on? Aken keriti kinni ja juht sõitis lihtsalt minema.