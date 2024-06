Marutaudiriskiga maadest Eestisse saabuvaid lemmikloomi võib oodata koju saatmine või eutaneerimine

Venemaalt ja Valgevenest Eestisse reisides tuleb arvestada, et lemmikule vastavate protseduuride teostamine võtab aega vähemalt neli kuud. Need, kes soovivad sealt endale lemmiklooma tuua, peavad arvestama, et alates 16.09.2024 saab Venemaalt või Valgevenest Eestisse tuua vähemalt 7-kuust kutsikat või kassipoega.

„Looma EL-i sisenemise eelduseks on, et ta on saanud oma esimese marutaudi vaktsiini, mida saab teha, kui loom on vähemalt 12-nädalane, vereproov võetakse 30 päeva möödumisel, seda analüüsitakse heakskiidetud laboris ning laborivastus on rahuldav. Sellisel juhul peab vereproovi võtmise kuupäevast mööduma veel kolm kuud, enne kui loomaga tohib Eestisse siseneda,“ selgitab Veetamm pikenenud ooteaja tagamaid.