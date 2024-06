Ei tule toime, viin parem prügikasti! Varjupaikadesse jõuab üha enam eksootilisi lemmikloomi

Hiljuti kirjutas Delfi Lemmikloom varaanist, kes Taltechi pargist surnuna leiti. Kuigi pole teada, kas loom tapeti või jättis keegi ta lihtsalt maha, on selge, et ka temal oli kunagi olnud omanik.

Varjupaikade MTÜ statistika näitab, et nende hoole all sattuvate eksootiliste loomade arv on viimase kolme aasta jooksul drastiliselt kasvanud. Kui varasemalt on varjupaika jõudnud mõnikümmend eksooti, siis eelmisel aastal vajas peavarju 123 eksootilist looma. Sarnaselt on kasvanud ka Eesti loomakaitse seltsile laekuvate juhtumite arv.