VIDEO | Tartumaal sai karu liinibussilt löögi, looma võib oodata piinarikas surm

Tartu lähedal Käreveres jooksis täna hommikul bussi ette karu, kes kõigi reisijate nähes sõidukilt kõva löögi sai ja metsa põgenes. Jahimeeste pingutustele vaatamata pole vigastatud looma seni leida õnnestunud ja kuna karujaht on praegu keelatud, pole neil ilmselt võimalik mesikäpa elu lõpetada nii, et too piinlema ei peaks.