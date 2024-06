Kakakott näppu ja ajalugu avastama! 60 Eesti muuseumit avasid oma uksed neljajalgsetele külastajatele

„Koerad on normaalne osa meie igapäevaelust ja ehkki pole teaduslikult kinnitatud, kas muuseumis käimine mõjub koertele sama positiivselt kui inimestele, siis on see suurepärane võimalus sel suvel oma neljajalgse sõbraga kvaliteetselt aega veeta,“ ütles muuseumikaardi juht Kert Kask.

„Esmalt uurige, kas muuseumisse on oodatud suured või väikesed loomad ning kas terve ekspositsioon on avatud ka koertele,“ pani südamele tuntud koertekoolitaja Urve Lageda.

Ta toonitas, et enne, kui oma lemmiku teise koera nina alla lasete, küsige, kas see on sobilik ka teisele osapoolele. Tihti juhtuvad äpardused just seetõttu, et teine koer ei pruugi olla sama sõbraliku iseloomuga, kui sinu koer.

„Et muuseumid oleksid ka edaspidi sama koerasõbralikud, on oluline ka oma koera järelt koristada ja jälgida, et ei lubataks tal päris igale poole jalga tõsta. See tundub küll elementaarne, kuid seda kiputakse tihti unustama“ teadis oma kogemustest rääkida Lageda.

Avalikes kohtades on soovitav koer hoida lühikese rihma otsas. „Muidu võib juhtuda, et kaks seitsme-meetrise fleksirihma otsas olevat koera kohtuvad ootamatult palju enne, kui teie kohale jõuate,“ tõi Lageda näite.

Ta lisas: „Varu toitu, vett ja ka aega. Muuseumitöötajad on toredad ja vastutulelikud ning võivad pakkuda sinu lemmikule janu kustutamiseks vett, aga ära sellele lootma jää. Võta muuseumi minnes koerale kaasa ka mõned maiused, millega teda hea käitumise eest premeerida.“

Nii nagu inimesele, on muuseumikülastus uus kogemus ka koerale. Võõrad inimesed, põnevad lõhnad ja kogemused võivad lemmikule tekitada ja stressi ja ärevust, millega ta harjunud ei ole. Enne muuseumisse minekut varu aega, et koer saaks uue keskkonnaga harjuda. Võta muuseumikülastuseks aega ja tee vajadusel pause, et kogemusest jääks hea mälestus nii sulle kui ka sinu neljajalgsele sõbrale.

Vaata siit, millistesse muuseumidesse on hästi käituvad koerad oodatud.