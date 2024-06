VIDEO | Nabanöörgi oli veel küljes! Alaveski loomapargis kosub hiiglaslik lutititt

Loomapargi peremees Rein Kõiv ei tea täpselt vasika kurba eellugu, ent tõenäoliselt oli tolle ema hukkunud ja vastsündinud loom jäi Valga lähedal omapäi. „Nabanöörgi oli veel küljes, kui ta meile toodi,“ tõdes mees, kelle sõnul põdravasika eest hoolitsemine on täiskohaga töö: „Teda peab viis korda päevas lutitama ja potitama. See tähendab, et kõhtu ja taguotsa tuleb pidevalt märja nuustikuga masseerida, muidu ei tee ta oma hädasid.“