FOTOD | Kostis vaid näugumist! Kassipoeg tuli päästa täiesti ootamatust kohast

Eile jõudis Eesti loomakaitse seltsini teade kassipojast, kes oli jäänud lõksu klaaspakendi konteinerisse. Üks tähelepanelik kodanik oli läinud ära viskama klaasi, kui kuulis, et konteineri seest kostab näugumist.

Selts ei tea siiani, kuidas kassibeebi prügikonteinerisse sattus. „Esmapilgul tundub küll, et ise ta sinna ei oleks suutnud ronida, kuid mine tea. Kahtlustame, et ehk on siin mängus jälle mõne teadmatu või kurja inimese käsi,“ arvas Karurahu.