Hüvasti, armsaks saanud loomad! Peremehe ootamatu surm tegi populaarsele Lõuna-Eesti loomaaiale lõpu

Talu perenaine Janika Naaber töötab osaliselt välismaal, mistõttu ei jää tal armsaks saanud loomapere jaoks jaksu ega aega. Paljudele loomaaia elanikest on juba uued kodud leitud, ent perenaine on mures, et järsk elumuutus haarab paratamatult endaga kaasa nii linnud kui loomad.

„Loomulikult tekitab koduvahetus stressi nii minejatele kui jääjatele. Isahani on otsinud terve öö taga eile uude koju läinud emahane koos poegadega. Ta on öö läbi nutnud ja hüüdnud,“ kirjeldas ta, lisades et ei loovuta loomi mingil tingimusel halvematesse tingimustesse, kui neil seni on olnud. Paraku ei anna kõik loomasoovijad endale aru, mida loomapidamine tegelikult tähendab. On olnud neidki, kes perenaist niigi raskel ajal ebasobivate väljenditega on kostitanud.