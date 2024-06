TAHAKS KOJU | Seltsiv Sassu käib omapäi kliinikut inspekteerimas

Sassu on ruuge kass , kelle kere ja uudishimu on võrdselt suured. Kuna ta on väga seltsiv ja sõbralik, siis lubatakse tal vahel kliinikuruume uudistada päris omapäi. Tavaliselt tüdineb Sassu ruttu ja otsib seejärel mõne inimese, kelle külje alla end seada. Sest vaid koos inimesega on tema maailmas asjad paigas.

Kliinikuruumides saab ta konnata aga sellepärast, et Sassul on diabeet. Tema päevast kulub umbes 0,4% veresuhkru kontrolliks ja insuliini süstiks. Kogu ööpäeva pikkusega võrreldes on see vaid märkamatu viiv. Sassu ei lase end sellest enam ammu segada ja on jätkuvalt lahe tegelane, kes tõeliselt erutub vaid siis, kui on loota toidukausi täitumist või, kui peaks hullupööra vedama, siis päris oma koju kolimist. Selleks on Sassu ammu valmis.