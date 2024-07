Aitäh, protestijad! Valga kodutute loomade varjupaik sai võimaluse edasi tegutseda

„Praeguseks on asjaolud muutunud. Oleme tänase seisuga allkirjastanud Valga vallaga teenuse osutamise lepingu viieks kuuks. Vald on lubanud selle viie kuu jooksul kuulutada välja avaliku hanke,“ kinnitas Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa .

Ta ei osanud veel öelda, mis saab Valga valla abivajavatest loomadest edaspidi, kuid praeguseks on kindel, et vähemalt järgnevaks viieks kuuks on hättasattunud loomadel turvaline, hea ja kodulähedane paik, kus enda vana või uut peret oodata.