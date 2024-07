Kolmapäeval ehmatas Tallinnast Tartu poole sõitnud reisijaid liiklusõnnetus - bussile jooksis ette karu, kes sai peapiirkonda tugeva löögi. Kuna välisel vaatlusel jäi mulje, et loom võis rängalt viga saada, asusid teda otsima kohalikud jahimehed .

Keskkonnaamet kinnitab, et sama karu jäljed viisid õnnetuskohast edasi ning viitavad, et loom tuleb omal jõul toime. „Karu lahkus piirkonnast. Jälgede ja liikumiskiiruse põhjal saame öelda, et looma vigastused ei olnud väga tõsised. Seega ei ole pikem jälitamine põhjendatud ning karu saab võimaluse saadud vigastusest ise taastuda,“ lausus keskkonnaameti Jõgeva- ja Tartumaa büroo juhataja asetäitja Tanel Türna.