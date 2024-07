Agressiivne koer ründas PTA ametnikke, loom võeti omanikult ära ja viidi varjupaika

Põllumajandus- ja toiduameti põhja regiooni peaspetsialisti Silver Koemetsa sõnul ei ole omanik liikumispuude tõttu suuteline koeraga piisavalt jalutama ega suuda koera ohjeldada, mistõttu on koer sunnitud tegema oma hädad tuppa. „Mainitud omanikuga samal aadressil elavad inimesed on hirmul, sest nende sõnul on tegemist agressiivse loomaga,“ jätkas Koemets.