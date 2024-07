Eesti hundi keskmine eluiga ei ulatu kahe aastani! Looduses elavad hundid mitu korda vähem kui loomaaias

Näiteks Eestis, kus huntidele on tugev inimesepoolne küttimissurve (pikema aja keskmisena kütitakse iga-aastaselt 30-50% populatsioonist), on meie kriimsilmade keskmine eluiga vaid 1,9 aastat. See muidugi ei tähenda, et meil vanu hunte üldse poleks. Vanimad Eestis kütitud hundid on olnud 14-aastased.