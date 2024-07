Tuleb isegi kempsu kaasa! Miks su koer sulle igale poole järgneb?

Koera jaoks olete kari sina ja su teised pereliikmed. Seetõttu tunneb ta vajadust pidevalt teie lähedal olla. Koer on võimeline sõprussidemeid sõlmima ka teiste loomaliikidega. Mõnikord muutub tema lähedusevajadus veidi pealetükkivaks. Selle võimalikud põhjused on:

1. Igavus - koer teab, et sina oled see, kes ta jalutama viib, temaga mängib või talle maiust pakub.

2. Õpitud käitumine - kui oled harjutanud koera kõrval käima või käsu peale enda juurde tulema, oletab ta vahel, et ka omal algatusel lähenemisele järgneb mõni preemia.

3. Abi otsimine - kui koer on hirmul või tal on kusagilt valus, teab ta, et peaks sinu lähedusse hoiduma.