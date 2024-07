Elavad nagu kuninga kassid! Insener ehitas kiisude jaoks Harjumaale päikesepaneeli ja põrandaküttega nutimaja

Kui Mati kassipojad leidis, andis ta need esialgu oma tütre hoole alla. Et tütre elukaaslane osutus kassikarvade suhtes allergiliseks, tulid Indy ja Zoey hiljem tema juurde ringiga tagasi ning inseneriharidusega mees otsustas neile rajada maja, kus saab elada aastaringselt.

„Maja on ehitatud kahe toaga ja esikuga. Mõlemal toal on illuminaatoraknad. Maja on soojustatud 20-sentimeetrise penoplastiga, põrand ja seinad on kaetud vana elutoa tammeparketiga. Kõikidel ruumidel on elektripõrandaküte,“ tutvustab mees oma kätega ehitatud hoonet.