Tahad suvitada, aga su kass mitte? Mida peab silmas pidama puhkust kavandav kassiomanik

Suvepuhkusele minnes peab tõsiselt kaaluma, kas kass kaasa võtta, jätta koju mõne tuttava/pereliikme hoole alla või viia hoopis lemmikloomade hotelli. Otsus on kassiomaniku teha - tema tunneb oma lemmiklooma ja teab, mis võiks talle parim olla.

On kasse, kes meeleldi käivad omanikuga igal pool kaasas- reisidel, matkamas, aga see on pigem erand ja lemmikloomade hotellis ei pruugi talle üldse meeldida, sest kassidele tekitab kodust väljaspool viibimine suurt stressi. Pigem siis juba kass koju jätta ja paluda kellelgi vähemalt üle päeva käia teda söötmas/jootmas ja liiva vahetamas.

Kui aga kolitakse pikemaks ajaks suvilasse või maakodusse, peaks kassi kindlasti kaasa võtma. Kass vajab seltsi nagu koergi, kuigi ei näita seda võib-olla nii ilmekalt välja. On teada juhtumeid, kus nädalaks koju naabrite hooleks jäetud kass, sai hoolimata tuttavast ümbrusest ja eeskujulikust hooldusest stressist tingitud põiepõletiku. Feromoonidest võiks sellistel juhtudel (kass jääb üksi, peab reisima, kodu vahetama) abi olla.

Milliseid ohte kannab endas suveperiood kassidele?

Tuulutusasendisse jäetud aknad

Pisiasi, mis võib lõppeda tragöödiaga. Tubaste kasside jaoks on aknast välja vaatamine hea ajaviide. Suvel hoiavad inimesed aknaid sageli tuulutusasendis, kuid kasside jaoks on need väga-väga ohtlikud.

Kassid on uudishimulikud ning proovides aknast välja hüpata nad ei oska ealeski ette näha, et võivad jääda sinna rippuma ning suure tõenäosusega iseseisvalt enam ei pääse. Isegi kui omanik märkab ning abistab kassi kiirelt, võivad kahjustused olla juba pöördumatud. Kui kedagi ei ole kodus, siis võib vaene kass seal tunde appi hüüda ja sageli jääb abi hiljaks. Kass saadakse tavaliselt küll elusana kätte, aga tal on tekkinud püsiv närvikahjustus. Piltlikult öeldes on kass akna vahel nagu inimene keskaegsel piinapingil, kus teda aeglaselt venitatakse.