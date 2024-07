VIDEO JA FOTOD | Suvi trellide taga: hoiukodude nappus sulgeb kodutud kassid pikaks ajaks puuridesse

Pesaleidja MTÜ juhatuse liige ja vabatahtlik Katrin Paala-Vainola nendib, et juunikuu oli neile iseäranis raske vaatamata sellele, et MTÜ-l on tegelikult 80 koostööpartnerist hoiukodu. Inimeste mõtted on mujal ja puhkuste perioodiks võõra kassi näol vastutust võtta ei taheta. See aga tähendab, et kümnelkonnal kiisul tuleb suvi puurivõre taga veeta.