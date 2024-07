TAHAKS KOJU | Noor superemme Many saatis lapsukesed teele ja valmistub kodukollet valvama

Many saabus varjupaiga hoole alla möödunud aasta lõpus koos oma kahe pojaga. Lisaks oli ta juba uuesti tiine ning tõi jaanuaris ilmale veel 11 kutsikat. Many oli hoolas ja asjalik koeraema ning kasvatas oma pojad tublisti üles. Tema kutsikad on kõik leidnud endale head kodud, nüüd on aeg Many käes.

Many armastab üle kõige maiustusi ja pikki jalutuskäike. Rihmas kipub ta veidi sikutama, kuna maailm on Many jaoks nii põnev ja ta tahab kõik kraavid ja puualused üle nuuskida. Many on ka hea valvur ning annab haugatustega eeskujulikult märku, kui territooriumile on tulnud keegi võõras.