Kas nad kannavad kutsikana rakmeid? Kuidas nunnust sussinärijast sirgub vaegnägijale hädavajalik juhtkoer

Aeg-ajalt on tulnud ette, et kõnelda on saanud juhtkoertest. Mismoodi nad töötavad, mida söövad, kas nad magavad peremehe-naise kaisus, on nemad koduski rakmetes ja nii edasi. Meelde on tuletatud, et juhtkoera ei tohi segada, kui ta töötab, et teda ei või loata silitada, et tema juurde ei ole luba küsimata hea tulla ühelgi teisel loomaomanikul koos oma lemmikuga, et koeri omavahel tutvustada. Täna vastan ma mõnele küsimusele, mida on sageli veel küsitud juhtkoera kohta.