VIDEO JA FOTOD | Mis juhtub, kui kilgid tuppa lahti pääsevad ja millised peened kombed on agaamil? Kahest raagritsikast kasvas välja minizoo

„Loomad on tulnud minu juurde kummalisel kombel, nad on rääkinud minuga läbi foto - võta mind endale,“ ütleb Muugal asuva miniloomaaia perenaine Katrin Pääsuke. Algsest ühest terraariumist on nüüdseks saanud pooleteise toa suurune zoo. Sellele lisaks on majapidamises veel ka toidukasvatamise ruum.