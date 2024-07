Tiiger Pootsmanilt leitud kasvaja osutus pahaloomuliseks

Juuni lõpus Pootsmani kõhuseina kasvajast võetud koeproovi uuringu põhjal on tänaseks selge, et tegemist on halvaloomulise kasvajaga. Kompuutertomograafia näitab, kas kasvajat on võimalik opereerida või pole lõikus võimalik ja üle jääb ainult keemiaravi. Tallinna loomaaed loodab selle kurva teate juures siiski kõige paremat.