Eesti muuseumid on koerasõbralikud! Koertekoolitaja 8 soovitust, kuidas koeraga muuseumis käia

Vaid sina tead, kuidas sinu koer käitub erinevates olukordades. Muuseumidesse on oodatud vaid hästikäituvad koerad ning kui koer ei saa läbi teiste koertega või pole harjunud rihma otsas jalutama, siis enne muuseumisse minekut treeni teda vastavalt, et külastus sujuks.

2. Hoia koer rihma otsas . Muuseumis käivad erinevad inimesed ja ka lapsed, kes koeri paitada ning sabast sikutada tahaksid. Võimalusel hoia muuseumisse minnes koer alati rihma otsas. Kontrolli üle ka koera rihm, et see oleks tugev ja peaks vastu ning vajadusel kanna kaasas suukorvi.

3. Jäta muuseum puhtaks . Nii nagu pargis või tänaval jalutades, tuleb ka muuseumis koera järel koristada. Võta muuseumisse kaasa hügieenikott ja kinnita see koera rihma külge. Võimalusel pista kotti ka salvrätikud.

4. Varu kaasa toitu ja vett . Muuseumitöötajad on toredad ja vastutulelikud ning võivad pakkuda sinu lemmikule janu kustutamiseks vett, aga ära sellele lootma jää. Võta muuseumis minnes koerale alati kaasa vett ja ka hea käitumise eest premeerimiseks mõned maiused.

5. Vii end kurssi muuseumide eeskirjadega . Mõnda muuseumi on lubatud vaid väikesed sülekoerad või koerad, keda tohib hoida rihma otsas või kotis. Mõni muuseum lubab seevastu koeri vaid teatud hoonetesse. Enne muuseumisse minekut tutvu muuseumide eeskirjadega ning veendu, et oled oma lemmikuga sinna oodatud. Vajadusel helista ja küsi üle.

6. Varu muuseumisse minekuks aega . Nii nagu inimesele, on muuseumikülastus uus kogemus ka koerale. Võõrad inimesed, põnevad lõhnad ja kogemused võivad lemmikule tekitada ja stressi ja ärevust, millega ta harjunud ei ole. Enne muuseumisse minekut varu aega, et koer saaks uue keskkonnaga harjuda.

7. Tee pause . Ka koera jaoks on väsitav pidevalt omaniku käsklustele alluda. Võta muuseumikülastuseks aega ja tee vajadusel pause, et kogemusest jääks hea mälestus nii sulle kui ka sinu neljajalgsele lemmikule.

8. Arvesta ilmaga. Kuumal suvepäeval on palav nii inimesel kui ka koeral. On muuseume, kus osa territooriumist on kaetud asfaltiga, mis kuumenedes võib kahjustada koera käpapatju. Siis vali jalutamiseks pigem mõni rohuplats või kasuta koera käppade kaitseks vastavaid jalanõusid.Muuseumikaardiga liitunud koerasõbralike muuseumide nimekirja leiab siit: www.muuseumikaart.ee/koerad