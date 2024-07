Igava karvkattega sündimine on surmaotsus? Kassike Aarne igatseb inimest, kes teda lõpuks tingimusteta armastaks

Aarne ebaõnneks on tema sündinud must-valgena ehk nähtamatuna. Vahest tänaval ellu jäädes võib see nähtamatu olemine ju isegi kasuks tulla, kuid oma päris kodu leidmisel on Aarne võimalused väga olematud. Aarne on täiskasvanud, must-valge ja tagasihoidlik.

Esmapilgul võib tunduda Aarne turris või isegi kuri, kuid selle ärevil pilgu taga on tegelikult ookeani jagu armastust. Armastust, mida siiani keegi ei ole tahtnud. Aarnet ja tema armastust ei ole siiani kellelgi vaja olnud. Seepärast on Aarne ka veidi ärev. Tasapisi proovime Aarnele hoole ja kannatusega anda oma armastust. Iga päev, iga krõbinakausi haaval on vähenenud ka Aarne ärevus. Aarne juba teab, et hoiukodu inimese puudutus, pai tuleb armastusest ning seda pole vaja karta.

Kui Sinule mingil põhjusel jäi Aarne silma, kui mingil põhjusel võtsid hetke, et Aarne lugu läbi lugeda, siis aitäh Sulle! Palun jaga Aarne lugu! Me ei kaota lootust, et kuskil on Aarne inimene. Keegi, kelle silmad näevad kui hell ja soe hing Aarne on ning ühel päeval jõuab ta oma kodu, kus saab olla see mõnus kass, kes ta päriselt loodud olema on.

Ühekordset annetust on võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 9025 - kõne hind 25 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR

900 0905 - kõne hind 5 EUR

NB! Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu! Samuti saab annetust teha Pesaleidja MTÜ kontodele:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

Selgitusse kirjuta palun „Aarne“!

PS! Annetustest saadud raha kasutatakse 100%-liselt kodutute loomade abistamiseks.